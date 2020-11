Castelbuono, caos positivi, replica del sindaco Cicero al PD

Riceviamo come commento e pubblichiamo di seguito la risposta del sindaco al PD sulla situazione confusa a proposito dei positivi a Castelbuono e su un altro caso sospetto di contagio con sintomi gravi

Mi chiedo è da responsabili, fare una dichiarazione del genere? ho utilizzare notizie riservate, sapute magari perché qualche conoscente lavora nella sanità? È da dirigenti politici dire il falso, affermando che aspettano risposte dal Sindaco. Di seguito pubblico lo scambio di messaggi tra il Sindaco e il Segretario del PD. Comprenderete quali sono le priorità del Sindaco e del gruppo dirigente del P.D.

Il Sindaco

Mario Cicero

Di seguito lo scambio di messaggi:

[8/11, 11:25] Vince Capuana: Sindaco, c’è un castelbuonese ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico con polmonite da Covid accertata.

Ne sei a conoscenza nella qualità di autorità sanitaria locale?

[8/11, 13:16] Mario Cicero: Fino a poco fa ho guardato la mail ufficiale, non mi hanno comunicato niente, sto cercando di mettermi in contatto con l’asp per avere conferma. Mi ha dato notizia il medico curante.

[8/11, 13:26] Mario Cicero: Purtroppo l’usca di Cefalù no ne sanno niente, l’igiene pubblica sabato e domenica per assurdo e chiusa, ho chiamato il Giglio, che è il primo ospedale che ha preso in carico il paziente, si stanno interessando loro per farmi avere notizie ufficiali.

[8/11, 13:30] Vince Capuana: Rossella con il 118 sta salendo ora per una paziente Covid a Castelbuono

[8/11, 13:31] Mario Cicero: Per prelevare una paziente Covid?

[8/11, 13:31] Vince Capuana: Si

[8/11, 13:34] Mario Cicero: Io ho parlato con ospedale e con Usca, se non ho dati ufficiali non posso muovermi, loro sono nella totale disorganizzazione. Più tardi chiamo i medici di famiglia per avere un coordinamento tra noi.

[8/11, 13:35] Vince Capuana: Denuncia questo come abbiamo fatto noi, la disorganizzazione di Musumeci e della sua Giunta.

[8/11, 13:38] Mario Cicero: Oggi devo garantire la comunità, sto cercando di interfacciarmi con i vari protagonisti, per le denunce politiche abbiamo tempo.