Castelbuono, Carnevale dei Bambini 2023

Siamo pronti per il grande spettacolo di Magia a Tema “Harry Potter”. Insieme a noi verranno a trovarci tanti personaggi come “Mercoledì, Spiderman , Sonic , Super Mario , Unicorno. Divertimento assicurato !!!! .

Vi aspettiamo Giorno 20 febbraio 2023 ore 16:30 presso ex chiesa del crocifisso (centro sud) con il ” carnevale dei bambini 2023″ Evento organizzato dalla SaltiMatti animazione …Un evento unico nel suo genere … da non perdere assolutamente parola di Magnum ….I posti per il carnevale dei bambini si possono prenotare al 3209114972 in alternativa presso la sala Magnum Show … Che la festa abbia inizio