Castelbuono celebra il Prof. Francesco Maria Raimondo con la Civica Benemerenza

E’ Intendimento dell’Amministrazione comunale di Castelbuono conferire la Civica Benemerenza al Prof. Francesco Maria Raimondo, tra le più autorevoli personalità della botanica italiana e mediterranea. La cerimonia si terrà sabato 6 giugno 2026, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”.

Il riconoscimento rende omaggio a una figura che ha dedicato l’intera vita allo studio, alla tutela e alla valorizzazione della flora mediterranea, contribuendo in modo determinante alla conoscenza del patrimonio naturalistico siciliano e, in particolare, delle Madonie, da lui considerate uno dei più importanti scrigni di biodiversità d’Europa.

Presidente della Società Botanica Italiana e dell’OPTIMA, il Prof. Raimondo ha ricoperto prestigiosi incarichi accademici e istituzionali, distinguendosi per la qualità della ricerca, la capacità di divulgazione e l’impegno costante nella promozione di una cultura della sostenibilità. Le sue ricerche sulle specie endemiche e rare della Sicilia hanno consolidato il ruolo dell’isola come area di primaria rilevanza botanica a livello internazionale.

Un contributo particolarmente significativo è stato quello dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio di Francesco Minà Palumbo. Il Professor Raimondo ha operato attivamente come componente del Consiglio di Amministrazione e, soprattutto, collaborando con il Professor Pietro Mazzola alla pubblicazione della straordinaria e monumentale iconografia dedicata al naturalista castelbuonese.

La cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza al Prof. Francesco Maria Raimondo si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”, e sarà articolata:

Prof. Alessandro Attanzio – Intervento dedicato al profilo umano del Prof. Raimondo

– Intervento dedicato al profilo umano del Prof. Raimondo Prof. Giuseppe Venturella – Presentazione della carriera accademica e dell’opera scientifica

– Presentazione della carriera accademica e dell’opera scientifica Prof. Francesco Maria Raimondo – Intervento

– Intervento Sindaco Mario Cicero – Conclusioni e consegna ufficiale della Civica Benemerenza

Modera l’incontro la Prof.ssa Marienza Puccia, Presidente del Museo Civico.