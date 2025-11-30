Castelbuono celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione: fede, tradizione e comunità dal 29 novembre all’8 dicembre
La comunità parrocchiale di Castelbuono si prepara a vivere con profonda devozione la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Patrona della Sicilia, con un ricco programma di celebrazioni, preghiere e momenti comunitari che si svolgeranno dal 29 novembre all’8 dicembre.
La Novena (29 novembre – 6 dicembre)
Il cammino spirituale verso la festa inizia sabato 29 novembre, con il tradizionale canto dello stellario alle ore 17:45, seguito dal Canto del Magnificat, dall’offerta dell’incenso e dalla catechesi dedicata al tema: Maria donna sempre madre. Alle 18:30 verrà celebrata la Santa Messa e, al termine, il consueto omaggio floreale da parte dei Confrati e delle Consorelle.
Durante tutta la Novena, ogni giorno verranno proposte brevi catechesi tematiche:
- 30 novembre: introduzione al nuovo Anno Liturgico e meditazione sul Vangelo di Matteo.
- 1 dicembre: Rallegrati piena di grazia; l’Infinito nel finito.
- 2 dicembre: Non temere! La paura e l’angoscia che rallentano il cammino.
- 3 dicembre: L’Impossibile in Maria: la vita cristiana come promessa dello straordinario.
- 4 dicembre: Il sorgere di Maria tramite dallo zelo e sedotta dalla bellezza.
- 5 dicembre: Il saluto di Maria alla cugina Elisabetta. L’esultanza di Maria.
Il 6 dicembre, vigilia della festa, è in programma alle 17:00 l’Intronizzazione dell’Immacolata a Castelbuono a cura dell’avv. Angelo Cicero, seguita dal canto dello stellario e dalla Santa Messa.
Le catechesi della Novena saranno tenute da Don Marcello Franco.
La Festa (7 – 8 dicembre)
Domenica 7 dicembre
Giornata ricca di appuntamenti, che si apre con la Santa Messa alle 11:15.
Alle 18:00 è prevista l’Accoglienza dei Bambini, dei Ragazzi e delle Famiglie, accompagnata da canti.
Alle 18:30 si terrà la solenne Festa dell’Adesione, con Santa Messa interparrocchiale presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Marciante e dalla partecipazione degli aderenti all’Azione Cattolica.
Lunedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione
La giornata si aprirà alle 09:30 con la Messa celebrata con Confrati, Consorelle, autorità civili e militari.
Alle 11:15 avrà luogo il Concerto del Corpo Bandistico e seguirà un momento ufficiale con il fungo dell’autorità e la Solenne Processione in onore della Vergine Maria.
La celebrazione è organizzata dai Parroci di Castelbuono e dai Confrati e Consorelle dell’Immacolata.
