Castelbuono, centri estivi disponibili a partire dal 13 luglio

L’Amministrazione Comunale attenta alle esigenze ed ai diritti dei cittadini „più piccoli“ che a causa del lock-down sono stati costretti a modificare le loro consuete abitudini di vita, sostituendo la Scuola con la Didattica a Distanza e interrompendo tutte le attività e le discipline ludico-ricreative e sportive, ha provveduto (avvalendosi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) – art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta’ educativa” e del successivo Decreto del Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia del 25/06/20), a pubblicare l’Avviso Pubblico Attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e per adolescenti.

Alla data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali sono pervenuti n. 4 progetti che dovevano obbligatoriamente tener conto e rispettare le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase due per l’emergenza covid -19 emanate dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per dare ampia informazione ai cittadini e favorire la partecipazione si ritiene importante allegare le citate proposte progettuali e relative schede di iscrizione.

Associazione GEM Saltimatti

Cooperativa Sociale ISIDE

Associazione Kairos

Associazione Pachamama

L’Assessore ai Servizi Sociali

F.to Anna Lisa Cusimano