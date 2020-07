CASTELBUONO CLASSICA – dal 21 al 23 agosto la VI edizione della rassegna dedicata alla grande musica

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Castelbuono Classica, che dal 21 al 23 agosto animerà l’antico borgo madonita di Castelbuono, in provincia di Palermo, con una sesta edizione tutta all’insegna della musica da camera e la consueta attenzione agli interpreti e ai compositori siciliani.

Protagonisti dei tre concerti serali, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, saranno Adriano Del Sal, pluripremiato musicista friulano che proporrà il suo recital di chitarra sola, lo storico duo violino-flauto traverso formato dai fratelli Francesco e Stefano Parrino, originari di Castelvetrano ed entrambi solisti di livello internazionale, e il talentuoso violoncellista trapanese Alessio Pianelli, che salirà sul palco insieme al Quartetto d’archi Oneiroi. I due concerti pomeridiani (ingresso libero) del 22 e 23 agosto, sempre mirati a valorizzare i talenti emergenti, saranno affidati al Quartetto di clarinetti L’ebano sonoro e al percussionista Sergio Calì.

Anche in questa edizione Castelbuono Classica rinnova il suo tradizionale legame con le altre arti. In occasione della tre giorni musicale, a partire da domenica 16 agosto, Putia Art Gallery di Castelbuono ospiterà la mostra del fotografo palermitano Luca Savettiere, di cui alcune opere sono state utilizzate per definire la comunicazione visiva della kermesse. Gli scatti, che l’artista ha realizzato nel 2018 a Cuba, raccontano il tema del viaggio, sia personale che collettivo, a tratti reale e ad altri metaforico, e acquisiscono ancor più forza evocativa in un periodo in cui la possibilità di viaggiare e di scoprire culture e luoghi diversi è limitata e, in alcuni casi, inibita del tutto.

Castelbuono Classica è organizzata da Moger Arte e Cultura, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana – Ass. Turismo, Sport e Spettacolo e con la collaborazione di Almendra Music, Putia Art Gallery, Officine Grafiche, Primo Spazio e Adidì. Gli abbonamenti Classic, che danno diritto alla scelta del posto (35 euro, in promozione fino al 9 agosto a 29 euro), e Gold (45 euro, con posto nelle prime due file) e i biglietti per i singoli concerti serali (12 euro) sono disponibili presso Putia Art Gallery di Castelbuono oppure online su Eventbrite.it.

In ottemperanza alle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, è previsto l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani, il distanziamento dei posti a sedere (tranne per i familiari conviventi) e la vendita di biglietti e abbonamenti esclusivamente in formato elettronico. Per info è possibile telefonare al 3206661258 o scrivere a info@castelbuonoclassica.it.

Programma

Venerdì 21 agosto

– Adriano Del Sal (ore 21.15, Chiostro di San Francesco)

Sabato 22 agosto

– L’ebano sonoro (ore 18.00, Atrio Badia Santa Venera)

– Francesco e Stefano Parrino (ore 21.15, Chiostro di San Francesco)

Domenica 23 agosto

– Sergio Calì (ore 18.00, Piazza Castello – area antistante alla scalinata)

– Alessio Pianelli & Quartetto Oneiroi (ore 21.15, Chiostro di San Francesco)

www.castelbuonoclassica.it

www.facebook.com/castelbuonoclassica