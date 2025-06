Castelbuono, comizio di chiusura stasera 6 giugno – REFERENDUM 8-9 GIUGNO

Si terrà venerdì 6 giugno alle ore 19:45, in Piazza Margherita a Castelbuono, il comizio di chiusura della campagna elettorale in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno. Un appuntamento promosso per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione al voto e sull’alto valore democratico dei quesiti referendari.

Il comizio vedrà gli interventi di:

Nuccio Ribaudo , CGIL – Camera del Lavoro Castelbuono

, CGIL – Camera del Lavoro Castelbuono Andrea Prestianni , presidente Democratici per Castelbuono

, presidente Democratici per Castelbuono Luciana Cusimano , segretaria Circolo PD Castelbuono

, segretaria Circolo PD Castelbuono Gioacchino Calogero Cannizzaro , coordinamento Costituente per Castelbuono

, coordinamento Costituente per Castelbuono Mario Cicero, sindaco di Castelbuono

L’invito rivolto ai cittadini è chiaro: “Non restare a guardare”. Il referendum rappresenta un’occasione per riaffermare il potere decisionale dei cittadini su temi cruciali come il lavoro, la cittadinanza e la tutela dei diritti sociali. Per questo, si sottolinea l’importanza di una partecipazione consapevole e convinta, per contrastare la disinformazione e rispondere con un SÌ deciso.

Tra le motivazioni per votare SÌ:

Per il reintegro in caso di licenziamento ingiusto e per un giusto risarcimento ai lavoratori

Per dire basta al precariato e ai contratti fittizi

Per garantire sicurezza sul lavoro, anche negli appalti e subappalti

Per riconoscere come cittadini italiani coloro che vivono, lavorano e contribuiscono alla società da anni

Nel mirino anche le strategie del governo, accusato di voler disincentivare la partecipazione popolare e ostacolare il confronto pubblico.

“Castelbuono risponde SÌ!” è lo slogan che accompagna l’iniziativa, che si preannuncia come un importante momento di confronto e mobilitazione civile. L’appello finale è a scendere in piazza, a informarsi, a partecipare. Perché la democrazia, oggi più che mai, ha bisogno della voce di tutti.