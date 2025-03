Castelbuono: completato il progetto “Tutti Inclusi”, presto in funzione l’ascensore. Castello dei Ventimiglia più accessibile

Castelbuono (PA), 29 marzo 2025 – Dopo quattro anni di lavori, si avvia alla conclusione il progetto “Tutti Inclusi”, un programma di inclusione sociale e abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio castelbuonese, promosso dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS e sostenuto con convinzione da Fondazione CON IL SUD, l’ente no-profit che favorisce percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete, per favorire lo sviluppo del Sud Italia.

Avviato nel 2018 a Castelbuono, “Tutti Inclusi” ha posto al centro della propria missione la creazione di un modello di accessibilità replicabile a livello nazionale, favorendo l’inclusione di tutte le persone, indipendentemente dalle loro esigenze motorie, intellettive e psichiche. Il programma, infatti, ha avuto come obiettivo primario il miglioramento dell’accessibilità ai luoghi di interesse storico e culturale di Castelbuono, rendendoli più fruibili per tutti i visitatori, comprese le persone con disabilità e bisogni specifici.

L’output principale dell’iniziativa è stato l’installazione di un ascensore presso il Castello dei Ventimiglia, sede del Museo Civico Castelbuono e della straordinaria Cappella Palatina.

Grazie a questo intervento, le persone con disabilità motorie o mobilità ridotta potranno accedere al Castello, uno dei simboli storici del territorio, attraverso un camminamento dedicato, privo di barriere architettoniche.

La realizzazione dell’opera è stata fortemente voluta dall’Ass. Glenn Gould ETS, sposata immediatamente da Fondazione CON IL SUD e positivamente conclusa grazie al co-finanziamento del Comune di Castelbuono e del Museo Civico Castelbuono, che hanno contribuito alla riuscita del progetto.

L’opera è stata completata dal punto di vista strutturale e si attende ora la sua messa in funzione definitiva, con gli ultimi dettagli tecnici e il collaudo finale.

«Questo intervento segna una svolta nella fruizione del nostro patrimonio culturale – dichiara Gianfranco Raimondo, responsabile esecutivo di “Tutti Inclusi” – Con questo progetto abbiamo dimostrato che la tutela del patrimonio e l’accessibilità possono e devono andare di pari passo. La nostra visione è stata condivisa sin dall’inizio dalla Fondazione CON IL SUD, il cui supporto è stato determinante, e dalla comunità di Castelbuono, che oggi può finalmente vedere concretizzarsi un’opera attesa e necessaria».

Il progetto “Tutti Inclusi” segna un traguardo fondamentale per l’accessibilità del patrimonio culturale madonita e l’ascensore presso il Castello dei Ventimiglia, simbolo storico e culturale del territorio, è un passo concreto in questa direzione.

Il miglioramento dell’accessibilità del Castello dei Ventimiglia si inserisce in un più ampio piano di interventi strutturali apportati dal progetto “Tutti Inclusi”, che ha operato miglioramenti per rendere più fruibili altri luoghi di interesse del territorio, come l’Area Attrezzata di San Focà e il Parco delle Rimembranze.

Con il completamento del programma “Tutti Inclusi”, Castelbuono si conferma un modello di riferimento per la promozione di eventi e spazi più accessibili, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio possa coniugarsi con l’inclusione sociale.