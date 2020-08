Castelbuono: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in viale Castello e via Garibaldi

(Dalla pagina FB del Comune di Castelbuono) – Si è concluso, in anticipo rispetto ai tempi previsti, l’intervento di manutenzione straordinaria del piano viario della strada urbana denominata “viale Castello” e dei relativi marciapiedi, che ha permesso di riqualificare un’importante arteria stradale, via di accesso all’area Castellana. Si è intervenuto nel contempo, anche sulla via Garibaldi con la manutenzione della rete idrica e fognante e di conseguenza con il rifacimento della pavimentazione del primo tratto di strada. Nei prossimi giorni saranno firmati i contratti con le imprese che si sono aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane ed abbiamo previsto dei programmi di intervento che interesseranno tutte quelle strade comunali che non sono state coinvolte negli interventi precedenti e che presentano diverse criticità.

L’assessore ai LL.PP.

Annamaria Mazzola