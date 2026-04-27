Castelbuono, conferimento della Civica Benemerenza al prof. Eugenio Magnano di San Lio

Castelbuono Capitale dei Ventimiglia, I Castelli patrimonio unico delle nostre comunità

La storia di Castelbuono è segnata dalla straordinaria capacità della sua comunità di aprirsi al dialogo e di intrecciare il proprio vissuto sociale e culturale con personalità, studiosi ed esperti di grande rilievo. In questo percorso, grazie anche all’impegno e alla dedizione di intellettuali castelbuonesi, tra cui il prof. Nunzio Marsiglia, si è avviato un proficuo confronto con il prof. Eugenio Magnano di San Lio, figura di altissimo prestigio nel panorama degli studi sull’architettura siciliana.

Questo incontro ha permesso alla comunità di Castelbuono di beneficiare di studi approfonditi sul nostro monumento più rappresentativo: il Castello dei Ventimiglia. Il professor Magnano di San Lio ha infatti dedicato a Castelbuono una pubblicazione di grande valore, Castelbuono capitale dei Ventimiglia, che mette in luce la storia e l’identità del nostro paese.

Il conferimento della Civica Benemerenza al Professore rappresenta un gesto che rafforza la volontà dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di proseguire con decisione nel progetto di investimenti culturali, considerati elementi fondamentali di crescita sociale ed economica per l’intera comunità. Un impegno che mira a custodire la memoria del passato, a rendere attuale il lavoro quotidiano che portiamo avanti e a guardare oltre i confini temporali, valorizzando l’offerta culturale di Castelbuono: dal Castello all’architettura diffusa nel territorio, sia di proprietà comunale che ecclesiastica. In questa direzione si inseriscono anche l’adesione del Comune all’Istituto dei Castelli di Sicilia e la promozione del Consorzio Cultura e Tradizione di Sicilia, testimonianze concrete della volontà di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio. A tal proposito interverrà per conto dell’Istituto Italiano dei Castelli il Prof. Giuseppe Ingaglio.

Alla luce di tutto ciò, sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo, si terrà la cerimonia di consegna della Civica Benemerenzaal professorEugenio Magnano di San Lioe sarà articolato come segue:

Ing. Adriana Scancarello – Testimonianza sull’esperienza personale e professionale con il Prof. Magnano di San Lio

Maestro Enzo Sottile – Intervento sulle scoperte relative al Castello dei Ventimiglia: affreschi, nicchie e cappelle del Cinquecento

Intervento del Prof. Eugenio Magnano di San Lio

Intervento conclusivo del Sindaco Mario Cicero e consegna ufficiale della Civica Benemerenza.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rosario Mazzola, direttore della testata giornalistica Suprauponti.it