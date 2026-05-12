Castelbuono conferisce la Civica Benemerenza al Dott. Fasano: riconoscimento per l’impegno nel sociale e nella sanità territoriale

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono intende conferire la Benemerenza Civica al Dott. Fasano, figura di riferimento nel panorama sociale e sanitario del territorio, per l’impegno costante e la dedizione profusa nel corso della sua attività professionale e umana. Nel corso degli anni, il Dott. Fasano ha operato con straordinaria competenza e sensibilità nel terzo settore, collaborando in maniera continuativa e proficua con le diverse amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel tempo.

Tale collaborazione ha permesso la realizzazione di numerosi progetti di solidarietà sociale, tutti finalizzati al sostegno di cittadini in condizioni di disagio economico e fragilità personale. La sua capacità di ascolto, la visione inclusiva e la profonda attenzione ai bisogni della comunità hanno contribuito a costruire percorsi di supporto efficaci e duraturi. La struttura sanitaria CTA Fauni dedicata alla riabilitazione di pazienti psichiatrici, rappresenta un presidio fondamentale per il territorio. Sotto la sua guida, l’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e operatori socio-assistenziali (OSS- OSA) ha potuto operare in un clima di professionalità, umanità e innovazione, trasformando la struttura in un autentico punto di riferimento per i soggetti fragili di tutta la Sicilia. Per la sua instancabile attività, per la dedizione dimostrata verso le persone più fragili e per il contributo determinante allo sviluppo del welfare locale, l’Amministrazione Comunale di Castelbuono conferisce al Dott. Fasano la Benemerenza Civica, quale segno di riconoscenza e gratitudine dell’intera comunità. Alla luce di tutto ciò, sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo, si terrà la cerimonia di consegna della Civica Benemerenza all’Avv.Alberico Fasano e sarà articolato come segue:

• Intervento del Direttore del Giornale Suprauponti, Dott. Rosario Mazzola, che approfondirà il tema della formazione, del percorso professionale e dell’impegno sociale dell’Avv. Fasano, con particolare riferimento all’attività imprenditoriale e alle iniziative di solidarietà.

• Intervento del Dott. Giuseppe Denaro, che illustrerà il ruolo delle CTA nel settore psichiatrico e l’importanza che la CTA ha avuto e continua ad avere per il territorio, in termini di lavoro e sviluppo.

• Intervento dell’Avv. Alberico Fasano.

• Intervento conclusivo del Sindaco, Mario Cicero, con la consegna ufficiale della Civica Benemerenza.