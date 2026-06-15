Castelbuono conferisce la Civica Benemerenza alla Cooperativa Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS per oltre vent’anni di impegno sociale

Un territorio e una comunità che intendono affrontare con consapevolezza le sfide del futuro devono sapersi dotare di una visione strategica e di obiettivi condivisi.

Castelbuono, ormai da molti anni, ha consolidato una vocazione naturale all’investimento in settori chiave quali cultura, artigianato, agricoltura, ambiente e socio‑sanitario. È grazie a queste scelte che la comunità castelbuonese ha saputo mantenere un passo deciso rispetto ai cambiamenti della società contemporanea, offrendo servizi di qualità alle persone e promuovendo prodotti e iniziative di eccellenza.

Tra i settori più significativi rientra quello socio‑sanitario, ambito nel quale operano realtà che garantiscono supporto alle persone fragili e accompagnamento nel percorso della terza età.

Tra queste, un ruolo di primo piano è svolto dalla Cooperativa Sociale Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS, attiva da oltre vent’anni con l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della comunità.

La cooperativa fonda la propria missione sui valori di mutualità, solidarietà, impegno ed equilibrio, promuovendo la crescita umana, l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo, senza alcuna finalità di speculazione privata. Le sue attività si concretizzano nell’erogazione di servizi socio‑sanitari, assistenziali e di cura rivolti in particolare alle fasce più fragili della popolazione.

La storia della cooperativa testimonia un’evoluzione continua, sempre orientata a rispondere ai bisogni emergenti della comunità di Castelbuono e dei territori limitrofi:

2004 – Nasce la Cooperativa Sociale Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS, con un core business dedicato ai servizi socio‑residenziali per anziani autosufficienti e non. Alla costituzione gestisce tre comunità alloggio nel territorio comunale.

– Nasce la Cooperativa Sociale Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS, con un core business dedicato ai servizi socio‑residenziali per anziani autosufficienti e non. Alla costituzione gestisce tre comunità alloggio nel territorio comunale. 2016 – Per ampliare e qualificare l’offerta assistenziale, la cooperativa rileva un albergo nel centro di Castelbuono, trasformandolo in una moderna casa di riposo con una capacità ricettiva di 47 posti.

– Per ampliare e qualificare l’offerta assistenziale, la cooperativa rileva un albergo nel centro di Castelbuono, trasformandolo in una moderna casa di riposo con una capacità ricettiva di 47 posti. 2017 – Avvio della diversificazione dei servizi con l’apertura di una comunità alloggio dedicata all’accoglienza di donne migranti con figli.

– Avvio della diversificazione dei servizi con l’apertura di una comunità alloggio dedicata all’accoglienza di donne migranti con figli. 2026 – In risposta al progressivo invecchiamento della popolazione e alla crescente domanda di assistenza, la cooperativa inaugura una nuova comunità alloggio per anziani nel cuore del centro storico.

L’Amministrazione comunale, riconoscendo i risultati conseguiti, l’impegno costante, la dedizione e l’amore dimostrati verso la popolazione anziana, conferirà alla cooperativa la Civica Benemerenza del Comune di Castelbuono il 20 giugno 2026 alle ore 19:00, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”.

Nel corso della cerimonia di presentazione delle attività e delle nuove prospettive della cooperativa interverranno:

Dott. Rosario Bonomo – “La storia e lo sviluppo” Un’analisi retrospettiva dal momento della fondazione ai traguardi attuali della Cooperativa Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS.

Un’analisi retrospettiva dal momento della fondazione ai traguardi attuali della Cooperativa Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS. Prof.ssa Angela Prisinzano – “La voce del vissuto quotidiano” Una testimonianza diretta maturata durante la propria esperienza come ospite della casa di riposo.

Una testimonianza diretta maturata durante la propria esperienza come ospite della casa di riposo. Presidente Agnese Narzisi – “Il quadro attuale e le prospettive” Una panoramica sull’organizzazione, sui servizi attivi e sulle risposte alle sfide sociali del territorio.

Concluderà la cerimonia il Sindaco Mario Cicero, che procederà alla consegna della Civica Benemerenza.

A moderare l’incontro sarà la Presidente dell’Associazione Francescana, Prof.ssa Michelina Mazzola.