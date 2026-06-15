Castelbuono conferisce la Civica Benemerenza alla Cooperativa Padre Massimo Giuseppe Barreca ONLUS per oltre vent’anni di impegno sociale

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