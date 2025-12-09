Castelbuono conquista la Sicilia: “Dolcemente Castelbuono 2025” chiude un’edizione da record

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’ottava edizione di “Dolcemente Castelbuono,” svoltasi dal 6 all’8 dicembre 2025, si è conclusa con un successo straordinario e un’affluenza da record. Testimonianze e immagini hanno restituito con grande forza la bellezza e l’energia che hanno animato il borgo: un’atmosfera vibrante, accogliente e festosa che ha reso i tre giorni indimenticabili per residenti e visitatori.

L’evento ha confermato la sua capacità di deliziare il palato e regalare momenti di gioia e magia per tutta la famiglia. Genitori sorridenti, bambini in festa lungo il corso e giovani che si divertivano tra degustazioni, musica e luci hanno riempito le vie del paese, esprimendo la “dolcezza” che il nome stesso suggerisce.

Particolarmente apprezzata è stata la selezione degli espositori: aziende diverse, tutte a tema, senza ripetizioni e con proposte curate nei dettagli. I visitatori hanno potuto vivere un’esperienza di gusto completa, scegliendo tra la visita diretta agli stabilimenti produttivi, come l’azienda Tumminello, e i banchi di degustazione allestiti lungo il corso e nelle piazze.

Un suggestivo percorso di luci ha guidato i partecipanti dal centro storico a Piazza Castello, passando per Piazza Margherita, dove l’azienda Fiasconaro ha attirato folle per la degustazione delle nuove creazioni. In Piazza Castello, l’area è stata trasformata in un grande parco ludico all’aperto con gonfiabili e attrazioni che hanno regalato puro divertimento ai più piccoli e serenità alle famiglie. Un’altra meta irresistibile è stata la Casa di Babbo Natale, che per l’occasione ha stretto amicizia con il Grinch, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace e festosa, tra sorrisi e foto ricordo.

L’intero paese è stato avvolto da un clima di festa continua, accompagnato dalle note della banda musicale, dalla magia degli spettacoli itineranti e dai gruppi musicali che hanno coinvolto i visitatori. Non sono mancate le curiosità gastronomiche come Ciccio’s Burger e South’s Flow, che hanno registrato lunghe file. Dopo alcune edizioni penalizzate dal maltempo, il weekend ha finalmente regalato temperature miti e pochissima pioggia, permettendo al festival di esprimere appieno tutte le sue caratteristiche. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Baz’Art Sicilia, al suo staff e alla presidente Simona D’Angelo per l’impegno profuso nell’organizzazione impeccabile.

“Dolcemente Castelbuono 2025” è stata un’edizione straordinaria, ricca di emozioni e capace di superare ogni aspettativa. L’eccezionale affluenza ha completato un quadro già di successo: migliaia di automobili, decine di autobus e un numero sorprendente di camper sono arrivati nel borgo durante i tre giorni della manifestazione. In un contesto siciliano dove la tendenza delle strutture ricettive piene non ha superato il 50% nello stesso weekend, Castelbuono ha fatto registrare il sold out, riempiendo alberghi, B&B, case vacanza e aree camper. Un risultato che testimonia non solo la forza dell’evento, ma anche la crescente capacità del borgo di attrarre visitatori da ogni angolo dell’Isola, confermando Castelbuono pronta a sorprendere ancora.