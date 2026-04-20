Castelbuono, stasera 20 aprile Consiglio comunale, in agenda temi importanti: bilancio, acqua e servizi scolastici
È stato convocato per lunedì 20 aprile 2026 alle ore 18:30, presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo”, il Consiglio comunale di Castelbuono in seduta ordinaria e pubblica.
Otto i punti all’ordine del giorno: dalle comunicazioni istituzionali alla revisione delle partecipate pubbliche, fino alla ratifica di una delibera di Giunta e alla prima variazione al bilancio di previsione 2026/2028.
Spazio anche ai servizi scolastici, con l’approvazione del regolamento per la Commissione mensa e di quello sulla refezione. Tra i temi più rilevanti figura inoltre la proposta di indirizzi sulla gestione della risorsa idrica, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla trasparenza.
Chiude l’ordine del giorno il riconoscimento di un debito fuori bilancio.
La seduta si preannuncia importante per le decisioni su temi chiave per la comunità.
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