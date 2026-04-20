Castelbuono, stasera 20 aprile Consiglio comunale, in agenda temi importanti: bilancio, acqua e servizi scolastici

di · Aggiornato il

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Caricamento articoli correlati...

0
Cosa ne pensi? Commenta!x