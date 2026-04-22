Castelbuono, Consiglio Comunale il 29 aprile: tra i punti lo scioglimento dell’Istituzione “Centro Polis”
Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono, Mauro Piscitello, ha ufficialmente convocato una nuova sessione ordinaria per mercoledì 29 aprile 2026. L’incontro, previsto per le ore 19:00, si terrà in seduta pubblica presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale in Via S. Anna.
L’ordine del giorno presenta due punti:
- Bilancio e Trasparenza: Si discuterà l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per certificare la salute economica dell’ente ai sensi delle normative vigenti.
- Il Futuro del Centro Polis: Il punto più politico della serata riguarderà lo scioglimento dell’Istituzione “Centro Polis”. La decisione scaturisce dalle dimissioni rassegnate dal Consiglio di Amministrazione, segnando una svolta per la gestione delle attività precedentemente coordinate dall’ente.
Prot_Par-0009222-del-22-04-2026-Documento-convocazione-29-aprile
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