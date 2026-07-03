Castelbuono, Consiglio comunale il 9 luglio: sul tavolo relazione del sindaco e sconti TARI su proposta della minoranza
Il presidente del Consiglio comunale di Castelbuono, Mauro Piscitello, ha convocato una seduta ordinaria del Consiglio comunale per giovedì 9 luglio 2026 alle ore 19.00, presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale di via Sant’Anna. Due i punti inseriti all’ordine del giorno:
Il primo riguarda la Relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma, prevista dall’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modifiche, al termine della quale il Consiglio sarà chiamato alle relative valutazioni.
Il secondo punto è dedicato all’esame della proposta di modifica del comma 2 dell’articolo 17-bis del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). La proposta, presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”, riguarda l’introduzione di agevolazioni per l’utilizzo della compostiera, con l’obiettivo di incentivare il compostaggio domestico e favorire una riduzione della produzione dei rifiuti.
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