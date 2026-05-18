Castelbuono, Consiglio comunale tra sanità, F-35 e disservizi internet: otto punti caldi in aula

È stato convocato per lunedì 25 maggio 2026 alle ore 18:30 il Consiglio comunale di Castelbuono, in sessione ordinaria e prima seduta pubblica, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale di via Sant’Anna.

Tra i principali argomenti all’ordine del giorno figurano la surroga di un consigliere comunale dimissionario, l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e un’interrogazione sulla disservizi della rete internet nel territorio comunale. L’aula discuterà inoltre una mozione sulla tutela della dignità del lavoro sanitario con riferimento all’ospedale “G. Giglio” di Cefalù, una mozione contro la realizzazione del nuovo polo di addestramento globale degli F-35 presso l’aeroporto di Trapani-Birgi e il regolamento comunale per la disciplina dello spettacolo viaggiante e dei circhi.

Prevista anche la discussione su modifiche al regolamento comunale per il commercio su area pubblica e una mozione relativa alla tutela della pace, della sovranità nazionale e del territorio.