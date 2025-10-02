Castelbuono, contributi fino a 300 euro per corsi di danza e judo con il Fondo Dote per la Famiglia: aderisce l’A.S.D. Aerogym

Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito il “Fondo dote per la famiglia” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025.

L’A.S.D. AEROGYM, affiliata alla FIJLKAM ed all’Ente di Promozione Sportiva ACSI, ha aderito alla misura succitata ed organizza corsi di danza e corsi di Judo per bambini e bambine dai sei a quattordici anni presso la propria sede sociale sita a Castelbuono in via Cefalù n.143.

Beneficiari dell’intervento sono le famiglie con figli a carico di età compresa tra i sei e i quattordici anni, con ISEE minorenni pari o inferiore a 15.000 euro e non già destinatarie di altre misure analoghe concesse per le medesime prestazioni da enti regionali, provinciali o comunali.

A ciascun beneficiario potrà essere assegnato un solo contributo per ciascun minore (fino a un massimo di due per nucleo familiare) del valore di 300,00 euro per l’iscrizione e la frequenza di un corso sportivo da effettuarsi con cadenza bisettimanale.

L’ A.S.D. AEROGYM eroga a titolo gratuito un servizio di supporto alle famiglie dei beneficiari dell’intervento per la presentazione tempestiva delle domande per le attività organizzate dalla stessa presso la propria sede sociale, secondo i tempi e le modalità indicati dalla normativa di riferimento, visto che la disponibilità dei fondi è limitata.

Per informazioni contattare telefonicamente o inviare un messaggio WhatsApp al 3208590502.