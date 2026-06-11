Castelbuono, convocato il Consiglio comunale: in aula bilancio, regolamenti e debiti fuori bilancio

Il presidente del Consiglio comunale di Castelbuono, Mauro Piscitello, ha convocato una seduta ordinaria del Consiglio comunale per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 18.30 presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Municipale di via Sant’Anna.

Cinque i punti inseriti all’ordine del giorno, che spaziano dalle questioni finanziarie agli aspetti regolamentari dell’attività consiliare.

Tra i temi più rilevanti figura l’approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla normativa nazionale introdotta con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Il Consiglio sarà inoltre chiamato a ratificare una deliberazione della Giunta municipale adottata lo scorso 13 maggio.

Particolare attenzione sarà rivolta alla seconda variazione del Bilancio di previsione 2026-2028, passaggio importante per l’adeguamento degli strumenti finanziari dell’ente alle esigenze amministrative e programmatiche dell’anno in corso.

All’esame dell’aula anche il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale civile di Termini Imerese emessa nel contenzioso che vede coinvolto il Comune di Castelbuono.

Completa l’ordine del giorno la proposta di modifica del regolamento sul funzionamento, l’organizzazione e la disciplina del Consiglio comunale e sull’utilizzo dell’aula consiliare, già approvato nel 2023 e successivamente modificato nello stesso anno.

La seduta sarà pubblica e aperta alla partecipazione dei cittadini interessati a seguire i lavori dell’assemblea civica.