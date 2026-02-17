Castelbuono, convocato il Consiglio comunale: si insedia il Consiglio dei Ragazzi 2026–2028
Il Presidente del Consiglio comunale di Castelbuono ha convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria – prima seduta pubblica per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 10:30.
La riunione si terrà presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale di via Sant’Anna. All’ordine del giorno un unico punto: l’insediamento del Consiglio comunale dei Ragazzi per il biennio 2026–2028, momento istituzionale che segna l’avvio ufficiale del nuovo organismo di partecipazione giovanile.
Caricamento articoli correlati...