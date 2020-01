Castelbuono: costituito il comitato centro storico. L’8 gennaio incontro pubblico con il sindaco Cicero

Il comitato centro storico di Castelbuono, costituito dai titolari di attività commerciali, artigiane, esercizi pubblici, da liberi professionisti, da residenti e da cittadini, si riunirà in assemblea pubblica mercoledì 8 gennaio alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare del Comune in Via S.Anna per discutere con il Sindaco Mario Cicero, delle variazioni da apportare alla delibera comunale A.P.U. che riguarda la zona pedonale del centro storico di Castelbuono. Si invita la cittadinanza a partecipare.

Il Comitato

Centro Storico di Castelbuono