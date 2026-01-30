Castelbuono, Costituzione Comitato della società civile per il no al referendum costituzionale del 22-23 marzo

Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sulla riforma dell’assetto della magistratura, una modifica che secondo gli organizzatori solleva numerose criticità sul piano democratico e istituzionale, senza rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini.

Per favorire un voto consapevole e informato, a Castelbuono è stato promosso un incontro pubblico per la costituzione di un Comitato della società civile per il NO. L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio, alle ore 17.00, nell’Aula Consiliare del Comune.

L’incontro è aperto a cittadini, associazioni culturali e di promozione sociale, forze politiche e movimenti civici interessati a condividere le finalità del Comitato. Sarà anche l’occasione per definire un calendario di iniziative comuni nelle prossime settimane, con l’obiettivo di informare e coinvolgere l’intera cittadinanza.

Gli organizzatori sottolineano come la partecipazione attiva sia fondamentale per difendere la Costituzione e promuovere un dibattito pubblico approfondito sulla riforma.