Castelbuono Cuore d’Artista: On line il video trailer per la presentazione della settima edizione

Domenica 26 marzo p.v. si apriranno ufficialmente le iscrizioni alla settima edizione del concorso internazionale d’arte pittorica CASTELBUONO CUORE D’ARTISTA che avrà luogo dal 6 al 9 luglio nella splendida sala espositiva di Centro Sud a Castelbuono.

L’evento, sempre più punto di riferimento per numerosi artisti provenienti da ogni dove, mira a dare lustro e visibilità all’arte e ai suoi esecutori. Anche quest’anno confermate le partenership della galleria Falzone di Milano, della galleria Artetra di Roma, delle case editrici Biancoscuro di Pavia e Accaedizioni di Roma, dell’e.commerce Momarte e della famosissima ditta Maimeri. Da questa edizione, a conferma della crescita esponenziale dell’evento, si è aggiunto tra i partner l’importante Centeo d’arte Raffaello di Palermo, diretto dalla dott.ssa Sabrina Di Gesaro, che farà anche parte della giuria tecnica.

Altro importante inserimento tra i membri della giuria è quello del maestro dei tatuaggi Francesco Baio. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 40 iscritti, i quali potranno concorrere per l’assegnazione di importanti premi come mostre nazionali e internazionali, pubblicazioni su annuari e riviste d’arte, buoni sconto, materiale di belle arti, per un valore complessivo di 2500 euro.

On line il video trailer:

https://fb.watch/jlB3lhwckB/