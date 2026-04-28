Castelbuono, cuore pulsante della solidarietà: bilancio positivo per la giornata Avis 

(Riceviamo e pubblichiamo) – Quando si tratta di solidarietà, Castelbuono risponde sempre “presente”. Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la giornata dedicata alla donazione di sangue presso la sezione locale dell’Avis Castelbuono. L’iniziativa, svolta in stretta sinergia con l’equipe medica del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Giglio di Cefalù, ha visto una partecipazione sentita da parte dei cittadini, confermando la vitalità del volontariato locale.

Un gesto che salva vite

La mattinata è stata scandita da un flusso costante di donatori, vecchi e nuovi, che hanno scelto di dedicare pochi minuti del proprio tempo per un gesto dal valore inestimabile. La collaborazione con l’ospedale di Cefalù si conferma un pilastro fondamentale per garantire le scorte ematiche necessarie alle strutture sanitarie del territorio, specialmente in periodi in cui la richiesta aumenta drasticamente.

Le parole del presidente Antonio Bonomo

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della sezione, Antonio Bonomo, che ha voluto ringraziare personalmente ogni singolo volontario: “Oggi abbiamo registrato un’ottima risposta, ma la nostra ambizione non si ferma qui. Siamo convinti che Castelbuono abbia un potenziale ancora maggiore di generosità da esprimere”.

Il presidente ha poi posto l’accento sul prossimo passo burocratico e organizzativo che potrebbe segnare una svolta per l’associazione: la tanto attesa convenzione tra l’Avis e il Centro Trasfusionale.

Verso la convenzione: nuovi obiettivi

L’ufficializzazione di questo accordo permetterebbe una programmazione ancora più puntuale e snella delle raccolte, offrendo ai donatori un servizio sempre più efficiente. “Con la firma della convenzione – ha aggiunto Bonomo – speriamo di poter stabilizzare e incrementare ulteriormente i numeri delle donazioni, rendendo l’appuntamento con il dono un’abitudine sempre più diffusa tra i nostri giovani e non solo”.

In attesa dei prossimi appuntamenti, l’invito dell’Avis rimane lo stesso: donare è un dovere civico e un atto d’amore verso il prossimo. Chiunque volesse avvicinarsi alla donazione può contattare la sede locale per tutte le informazioni necessarie.