Castelbuono, doppia convocazione del Consiglio comunale: il 23 e il 28 luglio due sedute su bilancio, TARI e cultura

Due sedute di Consiglio comunale in programma a Castelbuono nel mese di luglio. Il presidente del Consiglio, Mauro Piscitello, ha convocato l’assemblea in sessione ordinaria per giovedì 23 luglio e martedì 28 luglio 2026, con inizio alle ore 18.30, nell’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale di via Sant’Anna.

La seduta del 23 luglio sarà dedicata principalmente agli aspetti economici e finanziari dell’ente. All’ordine del giorno figurano l’adesione alla rottamazione quinquies, l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, la determinazione delle tariffe TARI per il 2026, l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2026-2031 e l’assestamento generale di bilancio con la salvaguardia degli equilibri e la variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

La seduta del 28 luglio sarà invece caratterizzata da temi di natura istituzionale e culturale. Il punto principale riguarda il riordino del sistema delle istituzioni culturali comunali, con la proposta di sopprimere il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, il Museo Civico di Castelbuono e il Centro Polis per dar vita a un’unica istituzione culturale comunale denominata “Castelbuono Cultura”, accompagnata dall’approvazione del relativo regolamento.

Nella stessa seduta saranno inoltre esaminati l’adesione del Comune al Consorzio Turistico Cefalù-Madonie-Himera e l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativo all’anno 2025, previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia.

Le convocazioni precisano che, in caso di mancanza del numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora. Se alla ripresa dei lavori il numero legale dovesse ancora mancare, il Consiglio sarà rinviato al giorno successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo, senza ulteriore avviso di convocazione.