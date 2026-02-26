Castelbuono, doppio Consiglio comunale il 5 e 9 marzo: sanità, acqua e regolamenti al centro del dibattito

A Castelbuono sono in programma due sedute del Consiglio comunale nei primi giorni di marzo, entrambe in sessione ordinaria e in prima convocazione presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale di via Sant’Anna.

La prima seduta è fissata per giovedì 5 marzo 2026 alle ore 19:00. L’ordine del giorno prevede sette punti, a partire dalla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Seguiranno la richiesta di inserimento di un punto presentata dal Sindaco sulla “situazione del Poliambulatorio di Castelbuono e relativa gestione” e una proposta del gruppo Democratici per Castelbuono sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dello Statuto comunale. In programma anche l’adozione di un ordine del giorno per la promozione della pace, della legalità internazionale e dei diritti umani, oltre a un dibattito sull’utilizzo degli agrofarmaci in agricoltura e sul loro impatto su ambiente e salute, con possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio. Completano l’elenco l’approvazione di modifiche all’articolo 9 del Regolamento idrico comunale e le modifiche agli articoli 10 e 79 del regolamento di contabilità.

La seconda seduta è convocata per lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18:30. In questo caso l’ordine del giorno prevede la richiesta di un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, presentata dal gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”, con un punto dedicato allo “stato della rete idrica, delle sorgenti e della loro gestione”, in riferimento ai ripetuti episodi di torbidità dell’acqua erogata, nonché dell’attualissima questione che riguarda la presenza di metalli oltre i limiti di legge.