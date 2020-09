Castelbuono è COVID Free, il sindaco lo annuncia su Facebook

In seguito ad alcune voci che si sono diffuse tra i cittadini circa la presenza di casi di positività al Covid-19 a Castelbuono, il sindaco Mario Cicero, tramite una nota diffusa su Facebook, ha tranquillizzato la cittadinanza segnalando che al momento non si registrano casi di positività

Cari concittadini,

da giorni veniamo inondati di chiamate e messaggi su presunti casi COVID-19 a Castelbuono. Ricordiamo che qualora vi fosse un solo caso ne verrebbe data comunicazione immediatamente (soltanto avendone la certezza dall’ASP) tramite stampa e social.

Nulla di più sbagliato può esserci nel mettere queste voci false in giro. Si sono fatti dei tamponi di verifica in queste settimane su sospetti casi e risultano ad oggi tutti NEGATIVI per quanto ne sappiamo noi dalle uniche fonti attendibili e cioè quelle sanitarie. Vi ricordiamo che tanti insegnanti, lavoratori o chi deve subire interventi in ospedale o ci lavora effettua tamponi periodicamente e che ad oggi non ci sono mai stati “positivi” tra questi. Sottolineo che la presente lettera non vuole rappresentare un ritorno dialettico sulle difficoltà affrontate nei mesi della pandemia, ma una riflessione aperta sulla realtà attuale, evitando ogni tipo di strumentalizzazione.Personalmente ritengo che il comportamento di molti dei nostri concittadini sia stato encomiabile e i fatti successivi lo dimostrano; abbiamo subito le conseguenze della pandemia in modo poco significativo grazie al senso civico tenuto di fronte alle ordinanze Ministeriali e rispettando gli obblighi di prevenzione emanati.

Questo è un segno di maturità del comportamento civile collettivo, che merita le dovute congratulazioni.Ora nonostante abbiamo avuto tantissimi vacanzieri, non ci troviamo ancora di fronte ad un ritorno dei casi di infezioni dovute quindi al mancato rispetto delle regole precedenti anche se alcuni pensano che il problema sia risolto, ma così non è. Perciò invitiamo tutti quanti a mantenere la giusta attenzione nei comportamenti in modo da non compromettere i risultati ottenuti in precedenza.

La regola è sempre la stessa, in mancanza di distanziamento si deve mantenere l’utilizzo dei dispositivi di protezione, questo è il minimo della prevenzione per non incorrere in più seri provvedimenti.Certi della vostra comprensione a favore della nostra opera di prevenzione e ringraziandovi cordialmente vi porgiamo i nostri saluti.Per una Castelbuono migliore, un presente di attenzione.Il sindaco Mario Cicero