Castelbuono: entro ottobre le richieste per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio elettorale

Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di OTTOBRE.



Nella DOMANDA dovrà essere indicato:

Cognome e nome; Data e luogo di nascita; residenza con indirizzo della via e del numero civico; professione, arte o mestiere; titolo di studio.

REQUISITI DI IDONEITÀ :

essere elettore del comune;

non aver superato il settantesimo anno di età;

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).

SONO ESCLUSI (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)

i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



La domanda, dovrà essere completa dei dati richiesti, firmata e avere in allegato la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e della fotocopia o autocertificazione del titolo di studio. Il modulo e’ scaricabile da questa pagina web o disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune.



Modalità di consegna:

– consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelbuono;

– inviata per posta raccomandata;

– inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castelbuono@pec.it

Eventuali informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Elettorale Comunale