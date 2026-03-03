Castelbuono, Festa della Donna speciale per le bimbe: domenica 8 marzo lo “Spa Party” alla Sala Magnum Show

Un pomeriggio dedicato alle più piccole per celebrare la Festa della Donna in modo originale e divertente. Domenica 8 marzo 2026, a Castelbuono, si terrà lo “Spa Party – Festa della Donna speciale bimbe”, un evento pensato per far vivere alle bambine un’esperienza all’insegna del gioco, della creatività e del benessere.

L’iniziativa propone un laboratorio a tema spa, con attività studiate per far sentire le partecipanti “grandi per un giorno”, in un contesto sereno e festoso. In programma animazione, musica e baby dance, mini manicure glitter, mini massaggi relax, trucco leggero, sfilata finale e area gonfiabili.

L’appuntamento è fissato dalle 17:30 alle 19:30 presso la Sala Magnum Show, in via Dante Alighieri 185 a Castelbuono. Il costo di partecipazione è di 10 euro a bambina.

Gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 911 4972.

Un’occasione per celebrare insieme la dolcezza, la forza e la magia di essere donna, fin da piccole.