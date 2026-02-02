Castelbuono, festa di Carnevale per bambini alla Sala Magnum Show

Domenica 8 febbraio 2026 la Sala Magnum Show di Castelbuono ospiterà una festa di Carnevale dedicata ai bambini, in programma dalle 17:00 alle 19:30. Protagonista del pomeriggio sarà Mago Magnum, con animazione continua, gonfiabili, mascotte e zucchero filato. L’iniziativa invita tutti i partecipanti a presentarsi in maschera. L’ingresso è di 10 euro a bambino. Posti limitati, prenotazione consigliata.