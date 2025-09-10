Castelbuono, festa di fine estate con il Color Kids Party al Parco delle Rimembranze

Castelbuono si prepara a salutare l’estate con un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 17:00, il Parco delle Rimembranze ospiterà il Color Kids Party – Festa fine estate 2025, una giornata all’insegna del divertimento, dei colori e della magia.

L’iniziativa, organizzata da Gem Saltimatti, vedrà protagonista il celebre Mago Magnum, pronto a stupire i bambini con spettacoli di animazione e momenti di magia. Tra le attività in programma ci saranno il Color Party, il gioco dei colori che renderà l’atmosfera allegra e vivace, palloncini e tanta musica.

Non mancherà anche la parte più golosa della festa: per tutti i partecipanti è previsto un fresco e delizioso gelato Coppa dei Campioni.

Il biglietto di ingresso è di 5 euro a bambino/a, un piccolo contributo che permetterà ai più piccoli di vivere un’esperienza indimenticabile in un contesto di gioco, allegria e socialità.

Con il Color Kids Party, Castelbuono regalerà un pomeriggio spensierato a bambini e famiglie, salutando l’estate con una vera esplosione di colori.