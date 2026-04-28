Castelbuono, festa di San Vincenzo Ferreri il 3 maggio 2026: programma completo

Castelbuono si prepara a celebrare la festa di San Vincenzo Ferreri, in programma domenica 3 maggio 2026 presso la Chiesa di San Vincenzo Ferreri, in Piazza Schicchi. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Maria SS. Assunta insieme alla Congregazione di San Vincenzo Ferreri, rappresenta un appuntamento profondamente radicato nella tradizione religiosa locale, capace di richiamare ogni anno numerosi fedeli e devoti.

Il programma liturgico prenderà il via con il triduo di preparazione, previsto nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio: alle ore 18:30 si terrà il Santo Rosario, seguito alle ore 19:00 dalla celebrazione della Santa Messa. Il giorno della festa, domenica 3 maggio, sono previsti due momenti principali: alle ore 08:30 la Santa Messa del colloquio con la partecipazione dei confrati; alle ore 19:00 la Santa Messa solenne, al termine della quale si svolgeranno l’adorazione e la benedizione eucaristica.