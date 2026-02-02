Castelbuono festeggia i 103 anni di nonno Santi, il cittadino più anziano del paese

CASTELBUONO – Ieri Castelbuono ha festeggiato un traguardo straordinario: i 103 anni del Sig. Santi Leta, il cittadino più anziano del paese. La festa si è svolta al ristorante Giardino di Venere, in un clima di gioia e affetto, alla presenza dei figli Santi, Arcangela e Peppe con le rispettive famiglie, dei numerosissimi nipoti e pronipoti, e del Parroco Don Pino Vacca.

Nonostante l’età, il signor Santi si mostra ancora molto arzillo, ottimo interlocutore, continuando a mantenere un rapporto diretto con la comunità.

Conosciutissimo tra tutti i compaesani, anche i più giovani non mancano di fermarsi davanti l’uscio della sua porta di casa per scambiare con lui simpatiche chiacchierate, segno di un legame profondo con la comunità. I festeggiamenti di ieri ricordano l’importanza della famiglia, della comunità e del rispetto per chi ha attraversato un secolo di storia. Ancora tantissimi auguri a nonno Santi!