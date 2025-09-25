Castelbuono, festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario

Dal 1 al 5 ottobre 2025, Castelbuono si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario, un appuntamento annuale che unisce fede, tradizione e convivialità. L’evento, promosso dalla Parrocchia Maria SS. Assunta e dalla Compagnia di Maria SS.ma del Rosario con il patrocinio del Comune di Castelbuono, propone un ricco programma di celebrazioni religiose, momenti di preghiera e attività comunitarie.

Il programma

Mercoledì 1 ottobre

Ore 19:00 – Trasferimento del Simulacro della Madonna del Rosario dall’Oratorio alla Chiesa di Maria SS.ma del Rosario

Giovedì 2 ottobre

Ore 18:30 – Recita del Santo Rosario

Ore 19:00 – Celebrazione della Santa Messa

Venerdì 3 ottobre

Ore 18:30 – Recita del Santo Rosario

Ore 19:00 – Celebrazione della Santa Messa

Sabato 4 ottobre

Ore 18:30 – Santo Rosario

Ore 19:00 – Santa Messa

Ore 21:00 – Spettacolo “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, serata di karaoke e intrattenimento in Piazza Tenente Giovanni Schicchi, con la conduzione di Gabriele Perrini e Daniele Abbate e la partecipazione del gruppo comico “Trikke e Due Cabaret”.

Domenica 5 ottobre

Ore 07:30 – Confessioni

Ore 08:30 – Celebrazione della Santa Messa del “Colloquio” con l’ammissione dei nuovi confrati e consorelle della Compagnia e Congregazione di Maria SS.ma del Rosario, presieduta da Monsignor Giuseppe Vacca e alla presenza delle Confraternite di Castelbuono

Ore 11:00 – Celebrazione della Santa Messa con la Consulta della Compagnia e le famiglie

Ore 12:00 – Supplica a Maria SS.ma del Rosario

Ore 16:00 – “U Iuocu d’i Pignati”: giochi popolari per i bambini in piazza, con distribuzione di zucchero filato

Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica solenne e Benedizione officiata da Monsignor Giuseppe Vacca

Tradizione e comunità

I festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Rosario rappresentano un momento di intensa spiritualità, ma anche un’occasione di incontro e socialità per l’intera comunità. Tra liturgie, devozione popolare e momenti di festa, Castelbuono rinnova il suo legame con una delle tradizioni più sentite del territorio.

Un invito rivolto non solo ai residenti, ma anche a quanti vorranno vivere la suggestiva atmosfera di questi giorni di celebrazione.