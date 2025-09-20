Castelbuono: festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina il 22 e il 23 settembre 2025

Il Comitato Festeggiamenti di San Pio da Pietrelcina, la Parrocchia Maria SS. Assunta, il Gruppo di preghiera di San Pio e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono comunicano che lunedì 22 e martedi 23 settembre 2025 si terranno a Castelbuono i Festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina.

Si inizierà lunedi 22 settembre alle ore 19,00 presso la Parrocchia Maria SS. Assunta con la Messa vigiliare e alle ore 20,00 da Piazza Margherita si svolgerà la Fiaccolata verso l’area votiva di San Pio in via Mazzini.

Martedi 23 settembre 2025 alle ore 17,30 sarà celebrata la Santa Messa all’aperto presso l’area votiva di San Pio in via Mazzini presieduta da Mons. Giuseppe Vacca.

Il Parroco Mons. Giuseppe Vacca

Il Sindaco Mario Cicero

Il Presidente del Comitato San Pio da Pietrelcina di Castelbuono Jhonny Lagrua