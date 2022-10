Castelbuono, finalmente il fotovoltaico anche in centro storico

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Un passo avanti sul fotovoltaico è stato fatto! Proprio in questo periodo di particolare emergenza energetica in cui le famiglie sono vessate dalle bollette, la Legge 34/2022 di conversione del Decreto 17/2022 individuato come decreto “Energia” ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici anche nei centri storici, considerandoli interventi di manutenzione ordinaria, a condizione che laddove esiste il vincolo della Soprintendenza bisogna acquisire il relativo parere.

Cosa è cambiato, quindi?

Fino ad oggi, l’installazione degli impianti NON era consentita nei centri storici, oggi sì.

Quali sono le condizioni affinché la Soprintendenza possa esprimersi favorevolmente? Che gli impianti siano integrati sulle coperture e che non siano visibili né dalla pubblica strada né da punti panoramici.

Un piccolo passo avanti che tuttavia dovrà sottostare al parere, sicuramente soggettivo, dei funzionari delle sovrintendenze che, speriamo, siano sensibili al caro energia.

Costituente per la Castelbuono di domani