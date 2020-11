Castelbuono: forzato l’ingresso di diverse attività commerciali

Secondo le testimonianze dei diretti interessati nella scorsa notte a Castelbuono si sarebbero verificati una serie di effrazioni a diverse attività commerciali. Panificio, ristorante, pasticceria e anche una ferramenta. In tutti i casi è stato forzato il portone d’ingresso che ha subito danneggiamenti.

Non si capisce bene il motivo di tale azione da parte dei malviventi, per di più in un periodo dove proprio le attività commerciali sono in forte sofferenza. Un gesto che dunque oltre che reato si configura come un atto vile e ignobile.