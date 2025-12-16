Castelbuono, grande partecipazione al Concerto di Natale: “Il Natale canta la Pace” riempie la Chiesa Madre

Una Chiesa Madre gremita, un’atmosfera intensa e partecipata e un messaggio chiaro affidato alla musica: la pace.

Si è svolto lunedì 15 dicembre il concerto “Il Natale canta la Pace”, evento natalizio che ha visto protagonisti gli alunni dell’Orchestra della Scuola Secondaria di I grado e il Coro delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “F. Minà Palumbo”, con la partecipazione di alcuni ex alunni dell’indirizzo musicale.

L’evento, ospitato nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Castelbuono, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, come testimoniano le immagini: famiglie, cittadini e appassionati hanno riempito ogni spazio disponibile, accompagnando con lunghi applausi le esibizioni dei giovani musicisti.

Il concerto, curato dai docenti di Strumento ed Educazione Musicale, ha offerto un repertorio capace di unire tradizione natalizia ed emozione collettiva, valorizzando il percorso formativo musicale degli studenti e il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Sul palco, fianco a fianco, alunni ed ex alunni hanno dato vita a un momento di forte continuità educativa e di appartenenza alla comunità scolastica.

All’iniziativa erano presenti i docenti della scuola e i dirigenti scolastici dell’Istituto “F. Minà Palumbo” e dell’Istituto “Failla Tedaldi”, a sottolineare il valore dell’evento non solo dal punto di vista artistico, ma anche educativo e istituzionale.

Il concerto si è confermato così non soltanto come appuntamento musicale, ma come occasione di incontro e condivisione, in cui la scuola ha dialogato con il territorio attraverso il linguaggio universale della musica. Un messaggio di pace, lanciato dai più giovani, che ha trovato ascolto e partecipazione in una comunità attenta e partecipe.

Un Natale che, ancora una volta, a Castelbuono ha saputo cantare insieme.