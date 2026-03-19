Castelbuono, grande successo per “Un cuore per la vita”: solidarietà e partecipazione per i bambini del Congo

L’Associazione C.e R.e S. insieme alle tante associazioni di Castelbuono che hanno partecipato all’iniziativa “UN CUORE PER LA VITA” dello scorso 14 marzo esprimono immensa gratitudine a tutta la comunità castelbuonese per la grande sensibilità dimostrata. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, è stata organizzata per sostenere l’associazione “Ali per volare ONLUS”, fondata da Rino Martinez, che opera in Congo per liberare i bambini dalla denutrizione e assistere le donne incinte con gravidanza a rischio.

Durante la serata sono stati raccolti ben € 1.923,80 e siamo molto contenti di ciò!

Il nostro grazie va ovviamente anche a ognuno dei partecipanti all’evento: Rino Martinez, Debora Marguglio, i ragazzi e i maestri delle scuole di danza che si sono esibiti, Marianna Cannizzaro e Michela Cicero, tutti i partners che hanno condiviso l’iniziativa, le aziende Fiasconaro, Paolo Forti e Tumminello per i loro omaggi, tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, i donatori: TUTTI PREZIOSI!

In una serata ricca di emozioni, musica, danza e testimonianze, ciascuno ha donato in uno spirito di condivisione e donare è amare!

“L’amore condiviso è la forma più alta di felicità” (Paulo Coelho)

“Chi dona, dona anche una parte di sé” (Antoine de Saint-Exupéry)

Grazie di vero cuore!