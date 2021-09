Castelbuono, i sanitari del 118 salvano bimba di 4 anni

I sanitari del 118 hanno salvato una bambina di 4 anni a Castelbuono. La piccola, come ha riferito la mamma al medico curante e ai rianimatori del 118, è caduta in casa battendo l’addome contro il bracciolo di una sedia. La piccola non ha mai perso lucidità ma tendeva ad addormentarsi tanto che i sanitari pensavano in un primo momento che si fosse procurata anche un trauma cranico.

Per garantire l’immediato ricovero della bimba in ospedale, insieme all’ambulanza con il rianimatore, da Cefalù è stato inviato l’elisoccorso. Una scelta che ha salvato la bimba: portata sull’elicottero, ha perso i sensi. I medici all’ospedale dei Bambini dopo gli accertamenti hanno notato che il colpo aveva provocato un danno serio alla milza con una vasta emorragia. La piccola è stata operata d’urgenza e adesso si trova in rianimazione. La prognosi è riservata, ma i medici sono fiduciosi e si pensa che il peggio sia passato.