Castelbuono, il 10 luglio pomeriggio di giochi e spettacolo per i bambini al Parco delle Rimembranze

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli all’insegna del divertimento e della socializzazione. È l’iniziativa in programma venerdì 10 luglio, dalle ore 18 alle 20, al Parco delle Rimembranze di Castelbuono.

Protagonista dell’evento sarà Mago Magnum, che accompagnerà i bambini con uno spettacolo di animazione pensato per coinvolgerli attraverso giochi, musica e momenti di intrattenimento.

Nel corso del pomeriggio i partecipanti potranno prendere parte alle attività organizzate e sarà inoltre possibile gustare una merenda. L’iniziativa è gratuita. Per partecipare è necessario richiedere il modulo di iscrizione contattando il numero 320 911 4972.

L’evento punta a offrire alle famiglie un’occasione di incontro e ai bambini un pomeriggio di svago all’aperto, dando il via alle iniziative estive dedicate ai più piccoli.