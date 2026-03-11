Castelbuono, il 14 marzo presentazione pubblica del progetto vincitore del concorso di idee per valorizzazione dell’area castellana

“Un sogno, una visione per una comunità in cammino”

Il Castello dei Ventimiglia rappresenta da sempre un elemento identitario fondamentale per la comunità di Castelbuono. Al suo interno custodisce tesori di straordinario valore storico e devozionale: il teschio di Sant’Anna, la Cappella Palatina, gli ori e gli arredi sacri della Patrona, oltre al ricco patrimonio museale costruito nel tempo grazie all’impegno dei Consigli di Amministrazione del Centro Civico prima e del Museo Civico negli ultimi decenni.

Il legame tra il Castello e la cittadinanza affonda le radici nella storia: dall’acquisto collettivo dell’edificio tramite una colletta popolare, il monumento è percepito come simbolo della nostra identità e della nostra storia.

Consapevole di tutto ciò, l’Amministrazione comunale ha promosso un Concorso di Idee finalizzato alla valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione urbanistica, culturale e sociale dell’intera area castellana. Al concorso hanno partecipato tre studi di progettazione.

Il 14 marzo alle ore 17:30, presso l’Aula consiliare Vincenzo Carollo in via Sant’Anna, sarà presentato alla cittadinanza il progetto vincitore. L’incontro sarà occasione per aprire un confronto pubblico, raccogliere stimoli, idee e visioni su ciò che intendiamo realizzare intorno al nostro Castello.

Questo intervento rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di consolidamento degli investimenti culturali avviati negli ultimi anni a Castelbuono. Siamo convinti che ogni azione volta a promuovere, valorizzare e strutturare il patrimonio culturale generi ricadute significative anche sul piano sociale ed economico.

Castelbuono, insieme alla sua classe dirigente e politica, intende aprire una nuova fase di partecipazione e progettualità condivisa, nella quale ciascuno possa sentirsi protagonista del futuro della nostra comunità.