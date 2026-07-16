Castelbuono, il 25 luglio conferenza su benessere, alimentazione e movimento per il centenario del Giro Podistico

Giorno 25 luglio, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono, si terrà la conferenza dal titolo “Benessere e Salute: alimentazione, integrazione e movimento”.

L’incontro rientra nel programma delle iniziative organizzate in occasione del centenario del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono. Accanto alla storica manifestazione sportiva, il comitato organizzatore ha voluto promuovere una serie di eventi collaterali, tra cui appuntamenti di carattere culturale e divulgativo dedicati alla promozione della salute e del benessere.

L’obiettivo della conferenza è approfondire il ruolo che uno stile di vita sano riveste nella prevenzione e nel miglioramento della qualità della vita. Un’alimentazione equilibrata, una regolare attività fisica, una corretta idratazione, un sonno di qualità e una buona gestione dello stress sono infatti elementi fondamentali per favorire il benessere fisico e mentale, contribuendo anche a migliorare l’umore e la salute generale.

Benessere e salute sono il risultato dell’equilibrio tra alimentazione, movimento e cura di sé. Una dieta varia, un’attività fisica costante e un uso consapevole degli integratori, quando realmente indispensabili, rappresentano strumenti efficaci per mantenere l’organismo efficiente, affrontare con maggiore energia le sfide quotidiane e contribuire alla prevenzione di numerose malattie croniche. Investire oggi nelle proprie abitudini significa aumentare le possibilità di vivere più a lungo, con maggiore vitalità e una migliore qualità della vita.

Interverranno come relatori: Giuseppe Battaglia, professore ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso l’Università degli Studi di Palermo; Leopoldo Moretto, farmacista e CEO di Syform, azienda specializzata nello sviluppo di integratori alimentari, che sarà in collegamento dal Tour de France; la nutrizionista Fiammetta Ballistreri e Cristian Falcone, allenatore FIDAL e preparatore atletico del CONI.

La conferenza è aperta a tutti, senza limiti di età, e rappresenterà un’importante occasione di informazione, confronto e crescita. Un momento di condivisione pensato per riunire atleti, appassionati di sport e tutti coloro che desiderano approfondire i temi della salute e adottare uno stile di vita più sano ed equilibrato.