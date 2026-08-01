Castelbuono, il 6 agosto la presentazione del libro “Gli occhiali rosa” di Pepita Misuraca

Il Consiglio di Biblioteca di Castelbuono invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione del volume Gli occhiali rosa – Diari di una genovese in Sicilia (1960-1977) di Pepita Misuraca, in programma giovedì 6 agosto 2026, alle ore 18, nel Giardino di Palazzo Failla, in via Garibaldi 67 a Castelbuono.

L’incontro sarà dedicato alla scoperta della figura di Pepita Misuraca, attraverso il volume curato da Giorgio Belli dell’Isca, che dialogherà con la professoressa Daniela Scibilia, approfondendo la vicenda umana e culturale dell’autrice.

Pepita Misuraca, all’anagrafe Giuseppina Barbarossa, dopo il matrimonio con il tenente cefaludese Dore Misuraca si trasferì in Sicilia, dove raccontò nei suoi diari il proprio percorso di vita e il rapporto con il territorio. Il libro raccoglie le sue memorie, offrendo uno spaccato della società siciliana tra il 1960 e il 1977 e restituendo il ritratto di una donna che, attraverso l’arte, la musica e la cultura, contribuì al processo di emancipazione femminile.

La presentazione rappresenta un’occasione per conoscere una personalità di rilievo e riflettere sul valore della memoria autobiografica come testimonianza storica e culturale.

L’ingresso è libero e il Consiglio di Biblioteca invita la cittadinanza a partecipare.