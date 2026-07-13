Castelbuono, il Centro Danza Musicainmovimento porta in scena il saggio di fine anno: in Piazza Castello arriva lo spettacolo tra Chicago e Made in Italy

Domenica 19 luglio, alle ore 22:00, Piazza Castello a Castelbuono si trasformerà in un grande palcoscenico per il tradizionale saggio-spettacolo di fine anno del Centro Danza Musicainmovimento, che vedrà protagonisti gli allievi della scuola in una serata all’insegna della danza, della musica e dello spettacolo.

L’evento, ideato e diretto da Alex Chiaramonte, sarà articolato in due tempi, offrendo al pubblico due momenti artistici dal carattere completamente diverso ma accomunati dalla passione e dal talento dei giovani interpreti.

Ad aprire la serata sarà il primo tempo, dedicato al celebre musical “Chicago”, reinterpretato in una raffinata chiave classica. Ad arricchire la rappresentazione sarà la partecipazione straordinaria dell’attore Carmelo Gugliotta, che contribuirà a dare ulteriore forza scenica allo spettacolo.

Il secondo tempo sarà invece dedicato a “Made in Italy”, un viaggio attraverso le sonorità italiane contemporanee, con coreografie costruite sulle musiche più attuali. Ospiti speciali della seconda parte saranno la cantante Alessia Scialabba e Michele Mazzola, che accompagnerà lo spettacolo con il suo sax, regalando al pubblico un’esperienza musicale dal vivo.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo dell’anno accademico della scuola di danza castelbuonese, occasione per valorizzare il percorso artistico e formativo degli allievi, frutto di mesi di studio, impegno e preparazione.

Appuntamento domenica 19 luglio alle ore 22:00 in Piazza Castello a Castelbuono.