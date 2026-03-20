Castelbuono, il Comitato per il NO chiude la campagna referendaria con un doppio appuntamento tra politica e musica

Si svolge oggi, 20 marzo, a Castelbuono l’ultimo appuntamento del Comitato per il NO in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Alle ore 18:00 in Piazza Margherita è in programma il comizio pubblico conclusivo di una campagna segnata da incontri e confronto con la cittadinanza.

La serata proseguirà all’ex Chiesa del Monte, in via Sant’Anna: dalle 21:00 animazione con artisti locali e dalle 22:00 dj set con Pietro Minutella. Ingresso libero. Un momento finale all’insegna della partecipazione, in attesa del voto di domenica 22 marzo (7:00–23:00) e lunedì 23 marzo (7:00–15:00).