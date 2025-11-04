Castelbuono, il Comune mette in vendita la legna proveniente dai lavori di manutenzione dei torrenti e del bosco comunale

Il Comune di Castelbuono ha approvato, con deliberazione n. 158 del 31 ottobre 2025, le tariffe e le modalità per l’acquisto della legna di proprietà comunale, proveniente dagli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel bosco comunale e nei torrenti San Calogero e San Nicasio.

Il quantitativo minimo acquistabile è fissato in 500 chilogrammi, con un prezzo unitario di 0,10 euro al chilogrammo. La legna disponibile è costituita da tronchi di medie dimensioni non lavorati. Il prelievo avverrà esclusivamente nei siti indicati dal Comune, alla presenza di un dipendente comunale. Gli acquirenti dovranno provvedere al trasporto con mezzi propri, salvo la possibilità di richiedere il trasporto a cura del Comune con un contributo aggiuntivo di 150 euro.

Le richieste devono essere inviate via email all’indirizzo manutenzioni@comune.castelbuono.pa.it e il ritiro potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Cicero, evidenzia che l’iniziativa favorisce il riutilizzo del materiale legnoso derivante dagli interventi di manutenzione, promuovendo una gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio.