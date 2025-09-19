Castelbuono, il Consiglio Comunale discute la relazione annuale del Sindaco e della Giunta sulle attività 2024-2025

Tra pochi giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato a discutere la relazione annuale presentata dal Sindaco e dalla Giunta, che illustra le attività svolte nel periodo compreso tra gennaio 2024 e giugno 2025.

Il documento, oltre a contenere un’approfondita analisi politico-amministrativa a cura del Sindaco, offre una panoramica dettagliata delle iniziative realizzate:

dal Corpo dei Vigili Urbani;

dai settori coordinati dal Vice Sindaco Annamaria Mazzola;

dagli Assessori Annalisa Genchi, Salvo Mirabile e Dario Guarcello;

dal Presidente del Consiglio Comunale, che ha trasmesso una nota riepilogativa sull’attività consiliare;

dalle istituzioni culturali del Comune.

Questa relazione, ampia e articolata, rappresenta uno strumento di trasparenza messo a disposizione dei cittadini, delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle realtà culturali. Ogni cittadino o portatore di interesse potrà così valutare il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, verificando la coerenza con il programma elettorale e formulando un giudizio oggettivo sugli impegni assunti da chi oggi governa la comunità di Castelbuono.

Una cosa è certa e non può essere smentita: chi amministra oggi Castelbuono ha operato con dedizione, senza risparmiarsi, cercando di intercettare ogni possibile finanziamento disponibile attraverso la programmazione nazionale, regionale ed europea. Sono stati coinvolti professionisti, imprenditori e operatori del mondo della cultura, che hanno scelto di collaborare con la pubblica amministrazione, contribuendo a offrire servizi sociali e culturali che hanno arricchito la nostra comunità.

Il Sindaco desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito ai risultati raggiunti: al “Sistema Paese”, costruito insieme in questi anni, e al “paese reale”, che ogni giorno si impegna per rispondere alle esigenze personali, trasformandole in risposte concrete per l’intera collettività. Un fatto è sicuro: amiamo Castelbuono in modo laico, e lo stiamo amministrando con la consapevolezza di vivere in una comunità operosa, dinamica e proiettata verso il futuro. Una comunità che coltiva sogni e visioni, mettendo al centro il rispetto umano, la libertà e la pace.