Castelbuono, il disegno protagonista al Parco delle Rimembranze: due giornate dedicate alla creatività dei bambini

CASTELBUONO – Due pomeriggi all’insegna della fantasia, della creatività e dell’espressione artistica attendono i più piccoli al Parco delle Rimembranze. Nelle giornate del 23 e 24 giugno, a partire dalle ore 16, prenderà infatti vita un’iniziativa dedicata ai bambini e al linguaggio universale del disegno.

L’evento, promosso da Domenico Pollara, Francesco Onorato, Salvatore Mineo ed Emanuela Mitra, nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini uno spazio libero in cui esprimere emozioni, idee e immaginazione attraverso colori e forme. Per l’occasione saranno messi a disposizione matite colorate, acquerelli e fogli da disegno, consentendo a tutti i partecipanti di cimentarsi in attività artistiche all’aria aperta.

La manifestazione punta a valorizzare il disegno come strumento educativo e comunicativo, capace di stimolare la creatività e favorire la socializzazione tra i più giovani. Un’iniziativa semplice ma significativa, che trasforma uno dei luoghi più frequentati della cittadina in un laboratorio creativo aperto a tutti. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per le famiglie di trascorrere del tempo insieme in un contesto sereno e inclusivo, promuovendo attività culturali e ricreative dedicate all’infanzia.

Per due giorni, dunque, il Parco delle Rimembranze si colorerà di matite, pennelli e fantasia, dando voce alla creatività dei bambini e al loro modo unico di raccontare il mondo attraverso il disegno.