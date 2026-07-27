Castelbuono, il Giro entra nel patrimonio culturale della Sicilia: «Ora va difeso come bene di tutta la comunità»

(Di Tommaso Raimondo) – Ci sono momenti, occasioni nella storia di un evento che segnano una svolta, un vero e proprio salto di qualità. Così è stato quest’anno per il nostro Giro podistico, che non solo ha celebrato le sue prime 100 edizioni, ma che nello stesso tempo è stato insignito del prestigioso inserimento nell’elenco dei beni immateriali, riconosciuti patrimonio culturale della regione siciliana.

Tutti abbiamo il dovere di riflettere su questo. Abbiamo il dovere, accanto al privilegio di essere orgogliosi e consapevoli di aver contribuito tutti ad un successo maturato in 114 anni di vita. Il Giro, come la Targa Florio. Entrambi nel patrimonio della regione siciliana. Entrambi, artefici di una storia, che non è solo vicenda agonistica, ma anzi è, direi soprattutto, esempio di come un territorio, una comunità, un circuito ( che di suo è appunto “bene immateriale”), riesca a diventare da solo storia di popolo, volano di quello spirito di appartenenza destinato a vivere ed alimentare tutta una comunità. IlGiro, rispetto alla Targa Florio ha addirittura qualcosa in più. La targa vive di ricordi, di quel mondiale “prototipi”, nel quale si avvicendavano sul traguardo di Cerda i bolidi della Ferrari, della Porsche, dell’Alfa Romeo.

Vive dei ricordi del Preside Volante Nino Vaccarella, che vinceva e il cui “piede” i puristi della Corsa erano capaci di riconoscere a chilometri di distanza. Al contrario della Targa, che oggi prosegue il suo cammino con la formula rally, il Giro è sempre lo stesso. Oggi come nel 1912, vince il più forte, il più veloce. Vince l’atleta capace di battere gli altri perché riesce a superare,senza cedere mai, la salita di Via Mario Levante, oggi come allora vero banco di prova per coloro che vogliono segnare il proprio nome nell’albo d’oro della corsa di strada più antica d’Europa.

E allora è venuto il momento di ricordare sempre, in ogni momento e in ogni occasione della vita cittadina, che il Giro va difeso e tutelato. Senza smanie di protagonismo da qualunque parte provengano. Dagli organizzatori alla palitica, alla gente in senso lato. Sportivi e non solo. Insomma, tutti coloro che hanno a cuore questo “giocattolo”, che il mondo ci invidia. Consapevoli che il Giro, oggi ancora più di prima, e’ soprattutto patrimonio di una città e che la sua tutela travalica i ristretti e angusti ambiti cittadini.